Fiscalía de Alemania investiga dron defectuoso encontrado cerca de aeródromo del Ejército

Según informó este viernes el diario Bild, la Fiscalía General asumió las pesquisas después de que el lunes un ciudadano encontrara el dron en estado defectuoso mientras daba un paseo.

De acuerdo con Bild, la Fiscalía General asumió la investigación después de que agentes de la Oficina Regional de Investigación Criminal (LKA) de Baja Sajonia peinaran la zona en la que se encontró el objeto en busca de piezas del dron y pistas sobre el posible dueño del mismo o su piloto, según la radiotelevisión pública del norte de Alemania, NDR.

Este medio, que citó fuentes de los servicios de seguridad, indicó que el modelo del dron encontrado en Wunstorf es el mismo que el hallado a principios de en agosto en el aeropuerto de Leipzig, hechos que el Gobierno alemán calificó de "ataque híbrido" y por el responsabilizó a Rusia.

"Se prevé que uno de los componentes proceda de una impresora 3D, tal y como ocurrió en Leipzig. Según se ha podido saber, no se trataría de un diseño disponible en el mercado", informó NDR en alusión al dron encontrado cerca del aeródromo de Wunstorf.

El pasado 4 de agosto se encontró un dron cargado con explosivos en el aeropuerto de Leipzig, un punto de apoyo logístico militar para la ayuda internacional a Ucrania.

Un ruso con pasaporte letón y un ciudadano bielorruso están bajo sospecha de haber participado en el ataque híbrido de principios de agosto contra el aeropuerto de Leipzig con un dron cargado de explosivos, según una investigación conjunta del diario Süddeutsche Zeitung y de los canales regionales NDR y WDR publicada el 2 de septiembre.

Según esos medios, las autoridades germanas están convencidas de haber identificado a esas dos personas como responsables del intento de atentado que tenía como blanco un avión Antonov ucraniano, utilizado para el transporte de material bélico.