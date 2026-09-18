Investigan como ataque antisemita un intento de prender fuego a una sinagoga en Alemania

Según declaró el fiscal jefe de Wuppertal este viernes a medios alemanes, las declaraciones que ha realizado el arrestado, que comparecerá este viernes ante el juez de instrucción y que ya cuenta con antecedentes policiales por amenazas, apuntan en esta dirección.

Los hechos se produjeron el jueves poco después del mediodía, cuando el sospechoso presuntamente vertió un líquido inflamable sobre la entrada de la sinagoga y le prendió fuego, aunque el ataque sólo produjo daños materiales leves.

Según informó la Policía de Wuppertal, el individuo fue detenido minutos después en las inmediaciones del lugar y, de acuerdo con informaciones preliminares, actuó solo.

La Policía busca ahora a testigos que se hallasen en las inmediaciones de la sinagoga y que puedan corroborar cómo se desarrollaron los hechos.

La misma sinagoga ya había sido objeto de un ataque incendiario en 2014, cuando tres jóvenes de origen palestino fueron condenados por arrojarle cócteles molotov.