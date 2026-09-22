Militares de Suramérica reunidos en Bolivia coordinan lucha contra el crimen transnacional

El intercambio de información se desarrolla en el primer 'Taller Multinacional de Control de Multitudes y Manejo de Crisis' organizado y desarrollado en Bolivia, bajo el marco de la Coalición de las Américas contra los Carteles, una alianza dedicada a combatir las organizaciones criminales transnacionales y a promover la seguridad regional.

La ministra consejera de la embajada de Estados Unidos en Bolivia, Amanda Porter, cuyo país patrocina el evento, afirmó que este encuentro es resultado "del reconocimiento de que existen amenazan comunes que requieren respuestas coordinadas".

“Los desafíos que enfrentamos, como organizaciones criminales transnacionales, la violencia de los carteles y la inestabilidad interna, no respetan fronteras. Ninguna nación puede enfrentar estas amenazas sola y precisamos, por eso, este intercambio tan importante”, sostuvo Porter, citada en una nota de prensa del Ministerio de Defensa boliviano.

Porter destacó que es un taller "práctico" y está orientado "al intercambio de experiencias operativas" de los profesionales participantes.

Por su parte, el ministro de Defensa boliviano, Ernesto Justiniano, dijo que los desafíos de seguridad que enfrentan los países "ya no terminan en las fronteras".

"El crimen organizado, el narcotráfico, las situaciones de alta tensión y las nuevas formas de amenaza obligan a nuestros países a conocerse mejor, coordinar mejor y sobre todo a prepararse mejor", señaló Justiniano.

Justiniano destacó el aporte de Estados Unidos y del Comando Sur en el desarrollo de la actividad que, enfatizó, está orientada a la "capacitación e intercambio profesional" para fortalecer la cooperación entre países.

El taller se desarrollará durante tres días y las autoridades esperan que tras la conclusión "se afiancen los lazos y la cooperación" para fortalecer "la preparación institucional" para encarar de forma conjunta cualquier situación de crisis.