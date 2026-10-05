Detienen a siete integrantes de un grupo delictivo tras allanamientos en Ciudad de México

Las acciones se concretaron tras la ejecución de siete órdenes en diferentes inmuebles identificados mediante labores de inteligencia como puntos dedicados al almacenamiento y venta de narcóticos.

Los arrestados presuntamente pertenecen a una facción que opera en el almacenamiento y distribución de drogas no solo en la zona oriente de la Ciudad de México, sino también con alcance en municipios del Estado de México e Hidalgo (centro).

En los operativos participaron miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con la policía y la fiscalía capitalinas.

Durante las intervenciones en la colonia (barrio) José López Portillo de Iztapalapa, los agentes incautaron decenas de envoltorios con aparente cocaína, marihuana y sustancias sólidas con características de la droga conocida como "piedra" y cristal, además de dos réplicas de armas de fuego y dispositivos móviles.

De forma paralela, dos personas fueron detenidas en el barrio San Antonio, también en Iztapalapa, en posesión de 139 dosis de narcóticos y dos motocicletas.

El operativo también incluyó registros en la colonia (barrio) Área Rural de Tláhuac, identificados también como puntos dedicados al almacenamiento y venta de narcóticos.

Los inmuebles intervenidos quedaron bajo resguardo policial, mientras que los siete detenidos y el material decomisado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Los allanamientos ocurren en un contexto de recrudecimiento en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico motivado por las crecientes presiones internacionales para frenar el tráfico de sustancias y la violencia.