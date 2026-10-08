Burnham anuncia una nueva cooperación con Alemania contra amenazas híbridas e injerencias

"El Reino Unido y Alemania se enfrentan a amenazas híbridas de forma regular, tiene sentido que nos enfrentemos juntos a estas amenazas", dijo con el canciller germano, Friedrich Merz, en una comparecencia en Berlín, a donde Burnham viajó por primera vez desde que asumió su cargo a finales de julio.

Los dos países son "más fuertes juntos" también en lo que se refiere a los intentos de injerencia electoral por parte de potencias extranjeras, dijo sin aludir directamente a Rusia Burnham, que intercambió con Merz los certificados de ratificación del Tratado de Kensington, firmado por sus países el año pasado.

Con respecto al ámbito de la defensa, durante la reunión de este jueves Burnham indicó a su homólogo la disposición de Londres a que Berlín se una al proyecto GCAP para desarrollar con Italia y Japón un avión de combate de última generación, según dijo, después de que fracasara la iniciativa francogermana FCAS.

El laborista planteó también la necesidad de una "cooperación económica más profunda" y anunció que él y Merz han decidido que sus países colaboren en tecnología cuántica, un "corredor tecnológico" para crear acuerdos entre clústers y empresas, así como en materia de Inteligencia Artificial (IA) y de la industria espacial.

"Nuestros intereses están alineados en muchos frentes", señaló el primer ministro británico, que añadió que ambos países son las dos mayores economías de Europa y los dos mayores inversores en defensa del continente.

Merz, por su parte, celebró la entrada en vigor del Tratado de Kensington, completado ya el último paso protocolario, como un "día histórico", y afirmó que el acuerdo bilateral "abre nuevas posibilidades de cooperación después de que Reino Unido abandonara por desgracia la UE".

Ante un grupo de alumnos de ambas naciones, el canciller alemán explicó que un aspecto del tratado pasa por facilitar el acceso de alumnos y estudiantes a las instituciones educativas de los respectivos países.

Así, no serán necesarios los visados para los intercambios escolares y estudiantiles o las estancias educativas más prolongadas, con el objetivo de que las nuevas generaciones "se den cuenta de qué bien cooperamos los europeos y en qué medida hemos de estar unidos", afirmó.

Burnham y Merz, que se encontraron por primera vez en persona este jueves, participarán más tarde este en la primera edición del Diálogo de Crecimiento Regional germano-británico previsto por el Tratado de Kensington.