Albares pide fortalecer el multilateralismo y la defensa europea ante los cambios globales

Durante un discurso ante el Foro de Seguridad de Varsovia, que se celebra desde este lunes en la capital polaca, Albares afirmó que "Europa debe defender y reformar al mismo tiempo el sistema multilateral".

"Esto requiere una Europa más fuerte y soberana, un paso decisivo hacia la defensa común de la Unión Europea (UE), un objetivo presente en nuestros tratados que hemos pospuesto durante décadas", aseguró el jefe de la diplomacia española.

Así, es necesario avanzar hacia la integración de capacidades militares y fortalecer la industria de defensa europea, aseguró.

Albares aludió a la relación con Estados Unidos, que sigue siendo "el aliado natural e histórico" del continente europeo, pero señaló que para mantener este pacto es necesario que Europa asuma más responsabilidad en defensa y disuasión.

"Esto también es soberanía", enfatizó.

Por otra parte, recalcó que la defensa de Europa debe fundamentarse en un enfoque de "seguridad de 360 grados", y advirtió de que actualmente "los desafíos de seguridad provienen tanto del este como del sur e incluyen amenazas híbridas, cibernéticas, económicas y desafíos medioambientales apremiantes".

"Las fronteras del este y del sur son de igual importancia", afirmó.

Albares subrayó que el convulso contexto geopolítico mundial exige una arquitectura de gobernanza global renovada, más equitativa y representativa para responder con garantías a las crecientes tensiones internacionales.

El jefe de la diplomacia española afirmó que para Europa la cuestión de cómo hacer frente a la transformación del orden internacional no es sólo un debate teórico, sino de carácter "existencial", puesto que lo que está en juego en la guerra de Ucrania no es solamente una cuestión de territorio, sino la pregunta de qué puede lograr el uso de la fuerza.

En este contexto, la agresión nunca puede verse recompensada, señaló, y la paz duradera y la estabilidad global jamás podrán construirse sobre "la imposición de esferas de influencia ni sobre el uso de la fuerza", sino sobre la adhesión a la Carta de las Naciones Unidas.

El ministro de Exteriores remarcó también que la verdadera disyuntiva histórica "no es entre la nostalgia y la resignación: es entre reformar el multilateralismo para que refleje el mundo de hoy, o permitir que la fuerza sea el principio organizador del mundo del mañana".

"Ciertamente España no lo permitirá, y Europa no debería hacerlo", concluyó.