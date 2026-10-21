Sheinbaum asegura que la ONU pasó de criticar a "felicitar" a México por desapariciones

El martes, el presidente del comité, Juan Pablo Albán, reconoció los avances de México en la materia, aunque reiteró la solicitud del organismo de llevar la situación del país ante la Asamblea General de la ONU.

Sheinbaum aseguró este miércoles que el CDF calificó como "impresionante" el trabajo realizado por el Gobierno mexicano en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

"Entonces, pasaron de una crítica a una felicitación", sostuvo Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

Albán señaló que los avances responden al llamado de atención realizado por ese organismo en abril de 2025, mientras la presidenta mexicana los atribuyó a las reformas legales y a las labores de búsqueda de su Gobierno.

"Es positivo lo que México ha hecho hasta ahora, pero hay cosas que por sí sola no va a poder hacer porque van a demandar muchos recursos, conocimiento, tecnología que no tiene a su disposición", señaló Albán en una entrevista a EFE con motivo de la presentación del informe anual del comité en Nueva York.

Albán espera que el diálogo en la Asamblea General ayude a que "más Estados ofrezcan su apoyo en materia tecnológica, de transferencia de conocimiento o tareas especiales de búsqueda, y que se inste a México a aceptarlo".

"Si el problema les desborda está bien pedir que le den una mano. Recibir ayuda para financiar mejores laboratorios genéticos, para que vengan especialistas de otros países en el empleo de drones, o para enseñar al personal cómo emprender las búsquedas de campo sin correr riesgos", mencionó.

Sheinbaum explicó que, tras el hallazgo de un presunto centro de reclutamiento del crimen organizado en un rancho de Teuchitlán, Jalisco (oeste), su Gobierno impulsó reformas a las leyes sobre desapariciones entre junio y julio de 2025.

Entre otras medidas, destacó la creación de mecanismos de alerta temprana, la revisión de las bases de datos de personas desaparecidas y el diálogo con colectivos, además del fortalecimiento de las labores de búsqueda.

En abril de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU decidió aplicar en México, por primera vez en su historia, el artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada, mediante el que se puede solicitar a la Asamblea General la consideración con urgencia un fenómeno de desaparición forzada si hay indicios bien fundados de que es generalizado o sistemático.

El comité mencionó incluso que las desapariciones registradas en México podrían alcanzar el umbral de lo que califica el derecho penal internacional como crímenes de lesa humanidad, y subrayó que el problema de las desapariciones seguía deteriorándose, con altas tasas de impunidad superiores al 98 %.

También advirtió que aunque el principal perpetrador de las desapariciones era el crimen organizado, en ciertas ocasiones estaba auxiliado, autorizado o contaba con la aquiescencia de funcionarios del Estado, sobre todo a nivel municipal.

En México, hay más de 130.000 personas aún sin localizar, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde 1950.