Detenido en Alemania un supuesto espía ruso imputado por recabar información militar

El hombre, de 53 años y de nacionalidad ucraniana, fue aprehendido en el distrito Oder-Spree en la región de Brandeburgo (este) en base a una orden del juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia, informó la Fiscalía General del Estado (GBA) en un comunicado.

Se le imputa haber realizado labores de espionaje para un servicio secreto de una potencia extranjera.

En concreto, la GBA sostiene que el individuo, identificado como Vadim Y., estuvo en contacto a más tardar desde julio de 2025 con uno de los servicios secretos rusos, a través de un intermediario.

"En el contexto de la guerra entre la Federación Rusa y Ucrania recolectó desde Alemania informaciones militares relevantes para el servicio de inteligencia", indicó la nota de la Fiscalía.

Algunas informaciones eran de dominio público, mientras que, en otros casos, el sospechoso presuntamente sonsacó de forma deliberada a personas relacionadas con el sector armamentístico europeo.

Entre los datos transmitidos se encuentran de acuerdo con la GBA informaciones sobre la producción de vehículos acorazados, munición y sustancias explosivas, así como relacionadas con el personal y las instalaciones militares en emplazamientos vinculados con la defensa del flanco este de la OTAN.

El acusado, cuya presunta actividad fue descubierta gracias a indicios recogidos por los servicios secretos alemanes, comparecerá mañana ante el juez de instrucción, que decidirá sobre su posible ingreso en prisión preventiva.