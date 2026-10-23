Los países bálticos ponen en marcha una hoja de ruta para la defensa cibernética

"Hoy en día, las amenazas no sólo provienen de tanques, misiles y soldados, sino también de ordenadores y redes digitales", advirtió este viernes en rueda de prensa el presidente de la Asamblea Interparlamentaria Báltica, el estonio Timo Suslov, en una rueda de prensa celebrada en Tallin.

Todos los países bálticos han registrado aumentos considerables de ciberataques contra los sistemas de información estatales y municipales, así como contra empresas privadas, aunque en muchos casos ha resultado difícil demostrar una relación directa con Rusia o Bielorrusia.

Según Suslov, la hoja de ruta responde al deseo de superar las barreras de cooperación que persisten entre las tres naciones, integrantes de la OTAN.

"En materia de ciberseguridad, las diferentes estructuras nacionales y las estrictas normas sobre el intercambio de información sensible siguen frenando el avance hacia un Mando Cibernético Báltico conjunto", dijo Suslov al referirse a las diferentes normas que existen en los tres países bálticos para contabilizar y registrar los incidentes cibernéticos.

Los incidentes cibernéticos son registrados y gestionados por el Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas (CERT.LV) en Letonia, por el Centro Nacional de Ciberseguridad de Lituania (NKSC) y por la Autoridad de Sistemas de Información (RIA) en Estonia.

El anuncio de un plan de cooperación cibernética para respaldar medidas militares, como la Línea de Defensa del Báltico -con sus fortificaciones y equipos destinados a obstaculizar el eventual avance de fuerzas terrestres-, se produjo en un contexto de la reciente e importante interrupción global de internet provocada por el descubrimiento de vulnerabilidades en el lenguaje de programación PHP, sobre el que se basan alrededor del 70 % de todos los sitios web.

No se considera que la vulnerabilidad de PHP haya sido creada con intención maliciosa, pero ha sido aprovechada por los piratas informáticos para atacar sitios web desarrollados en PHP que aún no hayan corregido los puntos débiles de sus recursos cibernéticos.