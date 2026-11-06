Ulloa: Las condiciones que llevaron a decretar el régimen de excepción no se han superado

Ulloa intentó restarle importancia a esta situación, asegurando que su vigencia solo afecta a dos garantías constitucionales de carácter individual "para las personas que están vinculadas a las pandillas".

"Si tú no estás vinculado a las pandillas y en un momento mataste a tu vecino, no se te aplica el régimen de excepción. Se aplica el derecho común", dijo a EFE en una entrevista en Casa de América, en Madrid.

Además, defendió que los salvadoreños, en su mayoría, están a favor de mantener este sistema, que se renueva por el legislativo cada 30 días.

"El pueblo, cuando se le consulta, el 94 por ciento apoya al presidente y el 97 por ciento quiere que el régimen de excepción continúe (...) porque siente el temor de que, si se llegara a quitar, las pandillas pueden volver de nuevo, está en el imaginario colectivo", agregó.

Además, subraya que esta suspensión de derechos "no ha afectado a ninguna sola de las libertades públicas" y ningunea las críticas de organizaciones internacionales como Reporteros sin Fronteras que en el índice Mundial de Libertad de Prensa de 2026 situó a El Salvador en el puesto 143 de 180 países, 74 posiciones por debajo de la que ocupaba en 2016.

Para Ulloa lo que dicen las ONG que denuncian abusos y supresiones de derechos en el país lo hacen con "alguna agenda, con algún interés", a cambio de recibir apoyo de instituciones, "incluso hay algunas entidades sobre todo aquí en Europa, el Parlamento Europeo, la comisión de derechos humanos, todos estos, que compran esa narrativa".

"Cualquier persona que esté en El Salvador y lea los titulares de los periódicos, ponga la televisión, escuche la radio, va a ver que ahí no hay absolutamente nada contra la prensa. Al contrario. Creo que para demostrar que no hay esa restricción a la libertad de prensa, el presidente ha sido demasiado tolerante con algunos medios, que en otra parte ya hubieran sido objeto de proceso por difamación", zanja.

Ulloa insta, sin embargo, a poner la atención en las cifras que ofrecen organismos como el Banco Mundial, que sitúa el crecimiento económico de El Salvador para 2027 en el 4,5 % o en el aumento del turismo, con cuatro millones de visitas el año pasado, un número que ya se ha igualado en lo que va de 2026.

Asimismo, como ya hizo ayer ante los líderes que participaron en la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, alabó estos datos macroeconómicos, así como la inversión en educación y la apuesta por el desarrollo de la Inteligencia Artificial en campos como la enseñanza y la medicina.