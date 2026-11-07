Decomisan en México más de 33.000 artículos presuntamente falsificados

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló en un comunicado que el decomiso se realizó durante dos inspecciones efectuadas por personal de Aduanas, en coordinación con la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR).

"En una primera intervención, personal de la Aduana detectó un contenedor procedente de Hong Kong cuya mercancía había sido declarada como bolígrafos", señaló la autoridad.

Sin embargo, al inspeccionar el cargamento, las autoridades encontraron 22.865 artículos, entre ellos 4.700 relojes de aparente gama alta, 4.500 audífonos, 9.870 accesorios electrónicos, 3.650 pares de tenis y 145 disfraces.

En un segundo contenedor, agregó la autoridad, fueron localizados otros 10.232 productos, incluidos 10.100 audífonos y 132 pares de tenis, también presuntamente apócrifos.

La dependencia indicó que la mercancía fue puesta a disposición de la FGR para determinar su situación jurídica, sin precisar el valor económico de los artículos, las marcas involucradas ni si hubo personas detenidas.

Finalmente, destacó que el operativo forma parte de las acciones de las autoridades mexicanas para combatir el comercio ilícito y reforzar los controles sobre el ingreso de mercancías al país.

El puerto de Lázaro Cárdenas es un punto clave para la entrada de mercancías por el Pacífico mexicano. Por su volumen de carga y su operación comercial, es una aduana estratégica para el comercio exterior del país.

En esa terminal se han reforzado durante años los controles por antecedentes de contrabando, corrupción aduanera y uso de rutas marítimas para actividades ilícitas. El Gobierno mexicano llegó incluso a poner su seguridad y administración bajo control federal para vigilar las operaciones del recinto.

El aseguramiento encaja además en una serie de decomisos recientes en el mismo puerto, dentro de la llamada 'Operación Limpieza' del Gobierno.

Entre ellos figura la incautación de miles de productos presuntamente apócrifos y de un cargamento de más de 8,78 millones de cigarrillos de contrabando procedente de Hong Kong que había sido declarado falsamente.