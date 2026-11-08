Más de 2.000 capturados en una semana de toque de queda en cinco provincias de Ecuador

De los detenidos, 1.763 fueron arrestados en operativos del Ministerio del Interior, de los cuales 760 incumplieron la restricción de movilidad y otros 1.003 fueron capturados por presuntos delitos de tenencia y porte de armas, robo a personas, intimidación y daños materiales.

Los otros 529 detenidos fueron reportados por el Ministerio de Defensa, que realizó 1.567 operaciones militares durante el toque de queda que rige entre las 00:00 y las 05:00 (05:00 y 10:00 GMT), y que terminará el próximo martes.

Durante la última semana, el Ministerio del Interior reportó la incautación de 204 armas de fuego, 1.647 municiones y 611,95 kilogramos de droga, así como la retención y recuperación de 565 vehículos y 1.188 motocicletas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa incautó otras doce armas de fuego y 260 municiones, además de la retención de 49 motocicletas y 19 vehículos.

Este toque de queda, el cuarto que se decreta en Ecuador en lo que va de año, estará vigente en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.

La medida terminará apenas dos semanas antes de que se celebren las elecciones locales del país andino, donde los ecuatorianos votarán, entre otros, para designar a sus alcaldes y prefectos el domingo 29 de noviembre.

La región de la costa y la zona tropical, donde se ubican estas provincias, es la más golpeada por la actividad del crimen organizado en Ecuador, que vive una escalada de violencia y delincuencia relacionada con la actividad de las bandas criminales.

El presidente Daniel Noboa declaró desde enero de 2024 un "conflicto armado interno" contra las organizaciones criminales, a las que pasó a considerar "terroristas".