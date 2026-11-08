Motorola signature 27: este es el nuevo estándar insignia con la mejor cámara del mundo en Android

El motorola signature 27 ya es una realidad y se trata del nuevo flagship (que en español se traduce como buque insignia para referirse al modelo más avanzado y potente que ofrece una marca en un momento determinado) de la marca que no deja de sorprender con todas sus características. El equipo de ABC Color formó parte de su presentación oficial en Río de Janeiro, Brasil, donde varias personas pudieron probar de primera mano la experiencia con el dispositivo.

Con sus bordes contorneados, sus acabados expresivos y su refinada artesanía hasta las tecnologías revolucionarias que alberga en su interior, cada detalle del signature 27 se ha creado para ofrecer una experiencia premium sin excepción alguna.

Entre sus principales características, se encuentra equipado con el sistema de cámara más avanzado de Motorola hasta la fecha, reconocido con la etiqueta DXOMARK Gold Label por su rendimiento en calidad de imagen. También cuenta con una pantalla Extreme AMOLED Duo Tandem, que es la más brillante disponible en un smartphone, conforme a datos de laboratorio de la firma.

En el ámbito de procesador tampoco se dejan de lado las sorpresas, porque la plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6, lo convierte en uno de los primeros smartphones en ofrecer conectividad de última generación y experiencias de IA. Incluso hasta la fecha es el único smartphone del mercado con Audio by Bang & Olufsen.

Lea más: Motorola redefine el estilo tecnológico en Paraguay

El mejor sistema de cámara hasta la fecha

El motorola signature 27 incorpora el mejor sistema de cámara de Motorola hasta la fecha, que combina hardware avanzado, video cinematográfico y fotografía sin esfuerzo.

Esto al ser galardonado con la importante etiqueta DXOMARK Gold Label en reconocimiento a su rendimiento en calidad de imagen líder en el sector. Su sistema ofrece fotos y videos llamativos con:

Una cámara principal Sony LYTIA L910 de 50 MP que captura una claridad excepcional, colores intensos y un contraste profundo para obtener resultados vibrantes y listos para compartir. En combinación con la tecnología LOFIC, graba videos más luminosos y equilibrados, con un nivel de detalle constante incluso en condiciones de iluminación difíciles, ya sea grabando escenarios de conciertos, calles iluminadas con neones, cenas a la luz de las velas o salidas nocturnas con amigos.

Una cámara teleobjetivo periscópica de 200 MP con Super Zoom de 100x captura todo, desde monumentos lejanos y detalles arquitectónicos hasta fauna salvaje y acción que se desarrolla a gran distancia, con una claridad extraordinaria. Gracias a la IA, el Super Zoom Pro de 100x ayuda a conservar el color natural, la nitidez y los detalles incluso a distancias extremas. El teleobjetivo periscópico de 3x también ofrece retratos favorecedores y de aspecto natural, mientras que las imágenes de ultra alta resolución proporcionan mayor flexibilidad para recortar, reenmarcar y editar.

El primer sensor de acción Event Vision Sensor ( EVS , Sensor de Visión por Eventos) dedicado de la historia en un smartphone introduce un nuevo enfoque en la fotografía de movimiento con smartphone, lo que ayuda a capturar sujetos en rápido movimiento con mayor claridad y precisión. En combinación con la función “Action Shot” , congela el movimiento al tiempo que maximiza la luz disponible, produciendo imágenes nítidas y vibrantes con mayor riqueza de detalles y colores más naturales.

La cámara ultra gran angular de 50 MP abarca más en cada encuadre , transformando los espacios reducidos en composiciones amplias y facilitando la captura de paisajes panorámicos, grandes monumentos y fotos de grupo sin necesidad de retroceder.

Además, la cámara frontal de 50 MP ofrece selfies nítidas y listas para compartir, y admite la grabación de video en 4K, por lo que los videos de selfies presentan los mismos colores vivos y la misma claridad que las fotos fijas.

Para una experiencia de vídeo más cinematográfica, el motorola signature 27 cuenta con un potente motor de mejora de vídeo que utiliza la IA para optimizar de forma inteligente el color, el contraste y el rango dinámico en tiempo real. La compatibilidad con Dolby Vision®, la misma tecnología que utilizan los principales cineastas, contribuye a ofrecer un vídeo más rico y envolvente.

En combinación con la estabilización electrónica de imagen de Qualcomm® y el OIS de 3,5° integrado en la cámara principal, los movimientos panorámicos, al caminar y las grabaciones a mano alzada resultan más fluidos y estables, de modo que los usuarios pueden disfrutar del momento mientras la cámara se encarga del “trabajo duro”.

Para DXOMARK, el laboratorio independiente que evalúa científicamente el rendimiento de cámaras, pantallas, baterías y audio de celulares y cámaras, el motorola signature 27 tiene actualmente la mejor cámara del mundo para el sistema operativo Android y también sus prestaciones son las mejores vistas este año.

Lea más: App ‘Moto Buds’ abre su ecosistema y llega a iOS

La pantalla más brillante

El motorola signature 27 está diseñado para aprovechar al máximo los últimos avances en tecnología de pantallas, ya que cuenta con una nueva pantalla Extreme AMOLED Duo, la más brillante del mercado, diseñada para ofrecer una experiencia visual de primera calidad en prácticamente cualquier entorno.

Es fabricada con la innovadora tecnología Tandem, que combina dos capas emisivas en una sola y esto permite obtener imágenes más brillantes, colores más intensos y una mayor eficiencia.

Con hasta 12.000 nits de brillo máximo, los usuarios pueden ver cómodamente mapas, mensajes, fotos y vídeos prácticamente en cualquier lugar, ya sea mientras conducen en una tarde soleada, consultan direcciones sobre la marcha o graban contenido al aire libre, sin necesidad de proteger la pantalla ni de forzar la vista para verla. Además, la resolución Super HD de 1,5K y Dolby Vision® dan vida al entretenimiento con una nitidez, un contraste y una precisión excepcionales.

Esta pantalla avanzada también está diseñada para ser más inteligente y duradera, ofreciendo hasta un 34% más de eficiencia energética y una vida útil hasta un 121% más larga que los paneles AMOLED tradicionales. También es importante destacar la calibración de color validada por Pantone® que garantiza que los colores y los tonos de piel se vean realistas, mientras que la tecnología de luz azul certificada ayuda a reducir la fatiga ocular.

Lea más: Motorola redefine el estilo tecnológico en Paraguay

Lo último en procesador Snapdragon®

En el centro del motorola signature 27 se encuentra la plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6, lo que lo convierte en uno de los primeros smartphones en incorporar el último chipset móvil insignia de Qualcomm Technologies. “Diseñado para impulsar juegos revolucionarios, experiencias avanzadas con la cámara, conectividad ultrarrápida e inteligencia artificial, ofrece el rendimiento necesario para las experiencias móviles más exigentes de hoy en día y la próxima ola de innovación en inteligencia artificial”, sostienen.

Para mantener el máximo rendimiento, el celular también combina la plataforma con el sistema de refrigeración ArcticMesh de Motorola, que utiliza un gel térmico con microdiamantes y una cámara térmica un 40% más grande que la de la generación anterior para mantener el rendimiento óptimo durante sesiones prolongadas de videojuegos, tareas de IA, grabación de video y multitarea intensiva.

Con un nuevo diseño de 6 antenas que ofrece descargas 5G más rápidas, velocidades Wi-Fi hasta dos veces más rápidas y compatibilidad con Wi-Fi 8, el equipo está diseñado para seguir siendo rápido, potente y estar preparado para la IA de la próxima generación.

Además, siete años de actualizaciones del sistema operativo ayudan a garantizar que la experiencia siga siendo fiable durante mucho tiempo.

Una IA que va más allá de la asistencia

El motorola signature 27 está diseñado para Gemini Intelligence, que lleva lo mejor de Gemini a los dispositivos Android más avanzados, junto con experiencias de Google Gemini listas para usar y Motorola Qira. Gemini Intelligence estará disponible en América Latina próximamente.

El dispositivo es capaz de comprender el contexto, ayudar a las personas a crear, apoyar la toma de decisiones y pasar de la intención a la acción en todas las aplicaciones y servicios que utilizan a diario.

A medida que Google vaya implementando estas capacidades en los dispositivos con Gemini Intelligence a nivel mundial en los próximos meses, el motorola signature 27 estará listo para ofrecerlas a los usuarios de todo el mundo:

Ya sea para reservar un viaje o preparar un pedido de la compra a partir de una lista de la compra en la pantalla, Gemini ayuda a los usuarios a pasar de la intención a la acción con menos esfuerzo. Gemini puede gestionar tareas complejas de varios pasos en nombre del usuario, lo que reduce el cambio entre aplicaciones y le ayuda a mantenerse centrado en lo que importa. Los usuarios mantienen el control en todo momento , con la posibilidad de ver el progreso, intervenir o detener una tarea.

Rambler: transforma el habla natural en mensajes pulidos, lo que permite a los usuarios pensar en voz alta mientras la herramienta perfecciona sus palabras en segundo plano. Rambler elimina las palabras de relleno, corrige las repeticiones y organiza las ideas en párrafos claros o viñetas. Los usuarios pueden corregirse a mitad de la frase, cambiar de idioma sin problemas y revisar todo antes de enviarlo, asegurándose de compartir exactamente lo que pretenden. Posteriormente, los usuarios pueden pedir rápidamente a Rambler que reescriba, reformule, traduzca o reformatee su texto.

Create My Widget: permite a los usuarios crear widgets personalizados con solo describir lo que quieren ver. Ya sea un registro para llevar un seguimiento de tus gastos mensuales, inspiración diaria para recetas o una cuenta atrás para un viaje con todos los detalles, tu pantalla de inicio puede ser tan personalizada como quieras.

Sign-to-Text: traduce la lengua de signos americana (ASL) a inglés escrito en tiempo real utilizando la cámara frontal del dispositivo. Integrado con Gboard y Live Transcribe, abre nuevas vías para que los usuarios se comuniquen tanto en interacciones digitales como presenciales.

Desde el primer momento, el motorola signature 27 también incluye potentes experiencias de Google Gemini diseñadas para aportar nuevos niveles de creatividad, como Gemini Omni, que permite a los usuarios crear y editar vídeos a través de una conversación natural, y Lyria, que genera bandas sonoras personalizadas a partir de sencillas indicaciones.

Además, el dispositivo cuenta con Motorola Qira, un sistema de IA integrado diseñado para conectar y mejorar las experiencias en todos los dispositivos compatibles de Motorola y Lenovo, lo que ayuda a los usuarios a sacar más partido a su amplio ecosistema a través de una única experiencia híbrida de IA fluida.

Lea más: Google lanza Gemini 4 Argon, su nueva IA con foco en ciberdefensa

El único smartphone con “Audio by Bang & Olufsen”

Como el único smartphone del mercado que cuenta con “Audio by Bang & Olufsen”, el motorola signature 27 ofrece una experiencia de audio superior, basada en la colaboración plurianual entre Motorola y Bang & Olufsen, la compañía danesa de audio de alta gama.

Al combinar la innovación móvil de primera calidad de Motorola con la reconocida experiencia de Bang & Olufsen en sonido y diseño, el dispositivo está diseñado para ofrecer un sonido que está pensado para sentirse, no solo para oírse. Con modos de sonido específicos y una arquitectura de altavoces totalmente nueva, el dispositivo está ajustado para preservar el carácter de la grabación original, junto con graves profundos, voces nítidas y una mayor fidelidad en música, películas y videojuegos.

Un diseño distintivo y la durabilidad

Con el motorola signature 27, Motorola continúa la evolución de su filosofía de diseño característica, que equilibra la expresión estética con la facilidad de uso en el día a día. El dispositivo presenta una elegante silueta de aluminio con bordes contorneados y un perfil delgado que resulta cómodo al tacto, al tiempo que ofrece un aspecto y un tacto claramente de alta gama.

Complementa este diseño refinado un nuevo módulo de cámara perfectamente integrado, con un acabado en cerámica lisa y aluminio cepillado, que crea un sofisticado punto focal que transmite tanto funcionalidad como modernidad.

Fabricado con precisión a partir de una estructura de cerámica y cristal, el motorola signature 27 está disponible en dos acabados exclusivos y de alta calidad: PANTONE Coal Smoke, que presenta un acabado de tejido táctico inspirado en el diseño automovilístico y los materiales de alto rendimiento, y PANTONE Capulet Olive, que cuenta con un acabado de inspiración textil influenciado por la moda de alta gama y el diseño de interiores.

Los materiales de primera calidad y la durabilidad se unen en el motorola signature 27, que cuenta con Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3, un marco de aluminio de grado aeroespacial, durabilidad de grado militar (MIL-STD-810H) y clasificaciones IP68 e IP69 para una mayor protección frente a los elementos.

Lea más: Motorola y Swarovski colaboran en edición de lujo de auriculares inalámbricos

Pura potencia y energía con la batería

Otro punto muy importante a destacar es que para respaldar toda esta potente innovación, el motorola signature 27 cuenta con una batería de 7000 mAh, un 35% más grande que la de la generación anterior, para que los usuarios puedan permanecer conectados durante más tiempo, reproducir contenido en streaming y crear sin interrupciones, y pasar el día sin tener que preocuparse constantemente por la duración de la batería.

Cuando la batería se agota, la carga TurboPower™ de 90W carga rápidamente la energía necesaria para todo el día en solo 12 minutos, ya sea durante una pausa para tomar un café o mientras te preparas, mientras que para una experiencia aún más cómoda, los usuarios pueden prescindir de los cables gracias a la carga inalámbrica de 50 W, que permite pasar del 0 al 100% en un máximo de 80 minutos de carga inalámbrica.

GrapheneOS en el motorola signature 27

Para todos los usuarios, la privacidad de los datos es muy importante, y Motorola sigue reforzando su compromiso con la seguridad mediante ThinkShield®, que ayuda a proteger a los usuarios desde la fábrica hasta el teléfono, y Moto Secure, un centro centralizado para gestionar las funciones de privacidad y seguridad.

Ampliando aún más ese compromiso, el motorola signature 27 marcará el inicio de una nueva era en materia de privacidad y seguridad de los smartphones, porque va a ser el primer dispositivo de Motorola compatible con GrapheneOS, un sistema operativo reforzado y de código abierto basado en el Proyecto de Código Abierto de Android.

Desarrollado en colaboración con la Fundación GrapheneOS, la principal organización sin ánimo de lucro dedicada a la seguridad móvil avanzada, el dispositivo refleja el compromiso de Motorola de ofrecer seguridad de vanguardia a los usuarios de todo el mundo. Ese compromiso va más allá del software: GrapheneOS establece requisitos exigentes para el hardware en el que se ejecuta y para la forma en que se mantiene actualizado, y el motorola signature 27 está diseñado para cumplirlos.

Incluso, el dispositivo es el primero de Motorola que cuenta con una implementación de alto rendimiento de la extensión ARM Memory Tagging, un nuevo mecanismo de almacenamiento en caché de hardware que ayuda a garantizar la integridad del sistema y la privacidad. Sobre la disponibilidad de GrapheneOS, más información se dará a conocer próximamente.

Finalmente, el motorola signature 27 estará disponible en los mercados de todo el mundo en los próximos meses, con un precio de venta al público recomendado a partir de US$1.599. Contará con modelos de 256 GB o 512 GB de almacenamiento.

Lea más: Cómo Android rompió el monopolio de los sistemas cerrados