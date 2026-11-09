ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Tecnología
09 de noviembre de 2026 - 13:10

Más de 2.500 capturados en nueve días de toque de queda en cinco provincias de Ecuador

Imagen sin descripción

Quito, 9 nov (EFE).- Un total de 2.503 personas han sido capturadas en nueve días del toque de queda nocturno que terminará mañana en cinco de las veinticuatro provincias de Ecuador, en las zonas costera y tropical del país andino, según el balance difundido este lunes por el Ministerio del Interior.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

De los detenidos, 1.963 fueron arrestados en operativos del Ministerio del Interior, de los cuales 810 incumplieron la restricción de movilidad y otros 1.150 fueron capturados por presuntos delitos de tenencia y porte de armas, robo a personas, intimidación y daños materiales.

Los otros 540 detenidos fueron reportados por el Ministerio de Defensa, que realizó 1.716 operaciones militares durante el toque de queda que rige entre las 00:00 y las 05:00 horas locales (05:00 y 10:00 GMT), desde el pasado 1 de noviembre.

Durante los nueve días, el Ministerio del Interior reportó la incautación de 230 armas de fuego, 2.183 municiones y 1,07 toneladas de droga, así como la retención y recuperación de 668 vehículos y 1.335 motocicletas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa incautó otras doce armas de fuego y 260 municiones, además de la retención de 49 motocicletas y veinte vehículos.

Este toque de queda, el cuarto que se decreta en Ecuador en lo que va de año, esta vigente en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro (fronteriza con Perú) y Esmeraldas (fronteriza con Colombia).

La medida terminará apenas dos semanas antes de que se celebren las elecciones locales del país suramericano, donde los ecuatorianos votarán, entre otros, para designar a sus alcaldes y prefectos el domingo 29 de noviembre.

Las regiones de la costa y la zona tropical, donde se ubican estas provincias, son las más golpeadas por la actividad del crimen organizado en Ecuador, que vive una escalada de violencia y delincuencia relacionada con la actividad de las bandas criminales.

El presidente Daniel Noboa declaró desde enero de 2024 un estado de "conflicto armado interno" contra las organizaciones criminales, a las que pasó a denominar "terroristas".

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
02
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
03
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
04
Economía
Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más

Te puede interesar