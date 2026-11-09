Más de 2.500 capturados en nueve días de toque de queda en cinco provincias de Ecuador

De los detenidos, 1.963 fueron arrestados en operativos del Ministerio del Interior, de los cuales 810 incumplieron la restricción de movilidad y otros 1.150 fueron capturados por presuntos delitos de tenencia y porte de armas, robo a personas, intimidación y daños materiales.

Los otros 540 detenidos fueron reportados por el Ministerio de Defensa, que realizó 1.716 operaciones militares durante el toque de queda que rige entre las 00:00 y las 05:00 horas locales (05:00 y 10:00 GMT), desde el pasado 1 de noviembre.

Durante los nueve días, el Ministerio del Interior reportó la incautación de 230 armas de fuego, 2.183 municiones y 1,07 toneladas de droga, así como la retención y recuperación de 668 vehículos y 1.335 motocicletas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa incautó otras doce armas de fuego y 260 municiones, además de la retención de 49 motocicletas y veinte vehículos.

Este toque de queda, el cuarto que se decreta en Ecuador en lo que va de año, esta vigente en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro (fronteriza con Perú) y Esmeraldas (fronteriza con Colombia).

La medida terminará apenas dos semanas antes de que se celebren las elecciones locales del país suramericano, donde los ecuatorianos votarán, entre otros, para designar a sus alcaldes y prefectos el domingo 29 de noviembre.

Las regiones de la costa y la zona tropical, donde se ubican estas provincias, son las más golpeadas por la actividad del crimen organizado en Ecuador, que vive una escalada de violencia y delincuencia relacionada con la actividad de las bandas criminales.

El presidente Daniel Noboa declaró desde enero de 2024 un estado de "conflicto armado interno" contra las organizaciones criminales, a las que pasó a denominar "terroristas".