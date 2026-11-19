De acuerdo con un comunicado oficial, la captura se realizó la víspera mediante una orden de aprehensión ejecutada en el municipio de Ometepec por elementos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron armamento, municiones y droga, sin que la dependencia precisara las cantidades ni el calibre del material incautado.

Según las investigaciones oficiales, el detenido es señalado como presunto responsable del delito de homicidio calificado cometido el 1 de enero de 2023 contra un dirigente comunitario amuzgo asesinado en la localidad de Zacualpan, en Ometepec.

El pueblo amuzgo es una comunidad indígena originaria de la región de la Costa Chica, entre los estados de Guerrero y Oaxaca, reconocida por su lengua propia y su tradición textil, cuyas localidades han enfrentado en los últimos años disputas territoriales y presiones del crimen organizado.

Las autoridades identificaron al capturado como presunto integrante de Los Rusos, un grupo delictivo con presencia en Acapulco y la Costa Chica guerrerense vinculado a extorsiones, narcotráfico y homicidios, y como supuesto generador de violencia en esa zona.

Alias Beto Zacualpan y los objetos decomisados quedaron a disposición de un juez de control en Guerrero para definir su situación jurídica.

Guerrero figura de forma recurrente entre los estados más violentos de México, debido a la fragmentación y disputa de diversos grupos criminales por el control de rutas de trasiego de narcóticos, extorsiones y economías locales en regiones como la Costa Chica, la Sierra y el puerto de Acapulco.