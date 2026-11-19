Así lo indicó el titular de la cartera durante la 56° Reunión de Ministerios del Interior y de Seguridad del bloque, celebrada en el país sudamericano, donde sostuvo que "la seguridad pública no puede construirse sobre la suspensión indefinida del Estado de derecho".

"Nuestra posición es clara: frente a fenómenos criminales cada vez más complejos, los Estados democráticos deben ser más inteligentes, más coordinados, más eficaces y más respetuosos del derecho", añadió.

Asimismo, sostuvo que "la cooperación internacional es una dimensión indispensable" en la lucha contra el crimen organizado y propuso concentrar estos esfuerzos en la mejora del intercambio de información, el fortalecimiento de la inteligencia y la persecución patrimonial sobre las redes criminales y el aumento de las capacidades mediante formación y aprendizaje compartido.

En este sentido, el foco del encuentro estuvo en la cooperación en materia de información fronteriza y la expansión del Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur (SISME), con la incorporación de Bolivia y Panamá, según dijo Negro.

Al cierre de esta instancia, los ministros acordaron enviar a los presidentes del bloque una propuesta de declaración conjunta que promueve el desarrollo de "acciones conjuntas" para el intercambio de información y de capacidades "para hacer frente a las amenazas transnacionales". Este texto deberá ser ratificado en la Cumbre de Presidentes de los Estados parte del Mercosur, que se celebrará en Montevideo el próximo 4 de diciembre.

Allí proponen que el bloque promueva "una mayor cooperación en zonas fronterizas y corredores estratégicos, así como el desarrollo de mecanismos regionales de información y alerta a través del Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur (SISME), que contribuyan a la prevención del delito y a la protección de la ciudadanía".