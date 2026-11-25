El sospechoso pertenece a la organización Weichan Auka Mapu (WAM), promotora de la lucha armada para reivindicar la autonomía territorial, que atacó a disparos a Huenupil en medio de disputas por tierras y faenas de extracción de madera.

Por esta causa han sido detenidas otras trece personas, de las cuales cinco tienen condenas con penas de 16 años de prisión.

El suceso se enmarca dentro de un conflicto territorial que existe desde hace décadas en La Araucanía y otras regiones del sur de Chile entre el Estado, grupos radicales mapuche y grandes forestales que explotan tierras consideradas ancestrales.

Bajo este contexto de episodios de violencia se producen ataques incendiarios a maquinaria y predios, cortes de ruta y tiroteos, por lo que el Gobierno chileno mantiene vigente un estado de excepción constitucional de emergencia en la zona desde hace cuatro años.

La medida que permite un despliegue militar en la zona para que ayuden a Carabineros (Policía militarizada) a controlar el orden público, incluyendo vigilancia en las principales carreteras y caminos aledaños.

Según cifras del Gobierno, los hechos de violencia rural han disminuido un 65 % respecto de 2021, y un 88 % los ataques incendiarios.

Ancalao se encontraba prófugo con orden de detención vigente por su presunta participación en el crimen, y fue capturado en la noche del martes mientras se escondía en la residencia de sus abuelos, ubicada en el sector rural de Tirúa en el Biobío, según la prensa local.

El homicidio perpetrado hace cuatro años ocurrió en las inmediaciones del Fundo La Suerte, un predio forestal localizado en la región chilena de La Araucanía, al cual acudió Huenupil junto a otros miembros de su comunidad y fue atacado mientras realizaba labores de limpieza y despeje de los terrenos.

El grupo de atacantes del WAM llegó al lugar en vehículos para disputar el control territorial efectuando disparos que hirieron mortalmente a Huenupil, quien terminó baleado por la espalda mientras intentaba huir, según consta en la investigación.

El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama los territorios que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la "Pacificación de La Araucanía" y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales.