La resolución del Consejo de Ministros respalda la propuesta portuguesa en el concurso de la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC), que exige a los aspirantes acreditar que dispondrán de potencia eléctrica suficiente.

Portugal anunció en junio que participaría en una candidatura ibérica, después de que Lisboa y Madrid acordaran en marzo estudiar una propuesta conjunta en pie de igualdad.

El Ejecutivo portugués sostiene que la instalación permitiría a la Administración mantener bajo control nacional el procesamiento de sus datos más sensibles y daría acceso a capacidad de cálculo a investigadores y empresas.

Portugal autorizó en julio un gasto de hasta 200 millones de euros entre 2027 y 2033 para comprar tiempo de computación en una instalación situada en el país y que reciba financiación europea.

Si la candidatura prospera, Lisboa prevé que EuroHPC iguale esa aportación en la primera fase. El Gobierno estima en unos 4.000 millones de euros la inversión total en la parte portuguesa del proyecto, con participación privada.

La Comisión Europea aspira a instalar hasta siete gigafábricas y movilizar más de 30.000 millones de euros de inversión pública y privada. Los centros reunirán decenas de miles de procesadores especializados para entrenar y ejecutar modelos avanzados de IA.

Las bases exigen que los consorcios detallen el impacto de la refrigeración sobre el consumo de agua y energía y las medidas para reducir la presión sobre la red en horas punta.

La Agencia Internacional de la Energía prevé que el consumo eléctrico de los centros de datos en el mundo pase de 485 teravatios hora en 2025 a unos 950 en 2030, cerca del 3 % de la demanda mundial.