El simulacro, denominado "Apagón Digital 26", comenzará a las 09.00 hora local (misma hora GMT) y durará tres horas. Durante ese tiempo, el puesto de mando recreará una degradación progresiva de las comunicaciones hasta su interrupción total, sin afectar al funcionamiento de la red de emergencias, informó este jueves el Ministerio de Administración Interna.

A medida que fallen las redes en el escenario simulado, los equipos recurrirán a medios alternativos, entre ellos repetidores instalados en vehículos y enlaces entre la red estatal de emergencias, conocida como SIRESP, y equipos de radio VHF. El puesto de mando registrará los mensajes, las decisiones y los tiempos de respuesta para su evaluación.

Tres de las quince pruebas de interoperabilidad estarán dedicadas a comprobar cómo pueden difundirse avisos a la población a través de emisoras de FM. En Guimarães se utilizará Rádio Santiago, en las Azores se enlazará la red SIRESP en Lisboa con Rádio Lajes y en Madeira se recurrirá a Antena 1.

En Madeira, los radioaficionados locales se incorporarán al dispositivo del Servicio Regional de Protección Civil para probar si pueden mantener el contacto con el mando operativo en el territorio continental en caso de que fallen por completo las comunicaciones digitales.

El ejercicio reunirá a fuerzas de seguridad, militares, bomberos, servicios de protección civil y operadores de telecomunicaciones.