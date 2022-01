Sin respuestas en el Call Center del IPS

Muchos asegurados se quejaron de que el Call Center de IPS no estaba funcionando por lo que no pudieron acceder a turnos para consultar. El jefe de este servicio indicó no obstante que las líneas se encuentran operativas y trabajando con normalidad las 24 horas. Indicó que el problema real es la alta demanda de consultas con ciertos profesionales médicos, lo que hace que los turnos deban agendarse para fechas muy lejanas.