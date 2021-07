Realizan acompañamiento a niñas maltratadas

Tras el rescate de las dos niñas, que eran maltratadas por su tía materna y sus primos, en Limpio, el Ministerio de la Niñez realiza el acompañamiento a las mismas. La ministra Teresa Martínez subrayó que la mayoría de las denuncias hechas al 147 provienen de vecinos y vecinas, y valoró que “el no es mi problema y no me voy a meter” está disminuyendo.