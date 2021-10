No existe multa ni pena por no ir a votar

No ir a votar no tiene ningún tipo de pena ni multa. Desde la Justicia Electoral recuerdan que a pesar de que el código electoral establece que el que no vota debe ser multado, este artículo no fue reglamentado ni se estableció quién debe aplicar la multa. A pesar de esto, esperan que la participación el domingo supere el 50%.