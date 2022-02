Joaquín Roa estuvo en regla según Contraloría

El yate y otros activos a nombre del ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, debe incluirse en su próxima declaración jurada, la cual debe ser presentada en 15 días. Contraloría considera que el ex jefe de la SEN no cometió ninguna falta al no actualizar el registro de sus bienes y acciones.