Iglesia, inquieta por conflicto de camioneros

La Iglesia católica no está ajena a la situación política-social y económica del país. Actualmente, existe un fuerte conflicto por la detención de cinco líderes del gremio de camioneros acusados de extorsionar por US$ 1 millón al Gobierno para no realizar piquetes en las rutas del país, en exigencia a una rebaja de los combustibles, ante la incontrolable escalada de los precios en los últimos meses. Se espera que este fuerte conflicto no desemboque en un “estallido social”, dijo el arzobispo de Asunción, Mons. Adalberto Martínez.