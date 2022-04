indefinición sobre candidatura a Ministro del TSJE de Bartolomé “Ancho” Ramírez

La candidatura del ex senador Juan Bartolomé Ramírez para integrar a fin de ocupar un lugar en el TSJE aún no está definida. En el estudio de su admisibilidad, no hubo acuerdo aún en el Consejo de la Magistratura donde se registró un empate en votos a favor y en contra. Ante esto, los integrantes del Consejo fueron a un cuarto intermedio y proseguirán su estudio el próximo lunes a las 11 de la mañana.