Senado ratifica la “muerte civil” TSJE multará G. 40mil a los que no votan en comicios

La Cámara de Senadores se ratificó en su proyecto de Ley que permite al Tribunal Superior de Justicia Electoral percibir multas de aproximadamente G. 44 mil, equivalente a medio jornal mínimo vigente, por no acudir a votar durante los comicios. En el caso de no cumplir con el pago se aplicarán sanciones administrativas al ciudadano que implica que no podrá gestionar su pasaporte ni solicitar la renovación de su cédula de identidad en Identificaciones. La propuesta ahora vuelve a la Cámara de Diputados porque en la primera vuelta, la Cámara Baja había aprobado solo el pago de la multa pero no se aceptaban las sanciones.