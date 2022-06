Pedro Alliana culpa a opositores por no conformación de comisión bicameral antilavado

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, culpó a los opositores y la bancada colorada oficialista por la no conformación de la comisión bicameral sobre lavado de dinero. Indicó que por Honor Colorado está designado Basilio Núñez y afirmó que fue informado de que los demás partidos no remitieron los nombres de los representantes, por lo que la comisión no pudo ser conformada.