Recuperan una camioneta que fue robada

Una camioneta Toyota Voxy que fue denunciada como robada el viernes de la semana pasada en pleno barrio Villa Morra de Asunción fue encontrada abandonada en la zona de Hugua Potî, Itauguá. Los policías del Departamento de Automotores pudieron ubicar la camioneta y contactar con el propietario Víctor Pizzurno, quien reconoció plenamente como suya, que ya no contaba con chapa. El o los autores habrían violentado la puerta que está detrás del conductor para abrir la camioneta y forzaron un poco el arranque para poner en marcha. La policía aún no cuenta con denuncia si se ha cometido o no algún delito utilizando la camioneta o dejaron nada más en el lugar para el “enfriamiento”. El vehículo fue llevado hasta las dependencias del Control de Automotores y una vez que presente los documentos en la fiscalía se hará entrega al dueño.