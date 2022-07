Intendente Nenecho sigue amenazando a ciudadanos en redes

Desde Israel, donde se encuentra participando de un curso sobre proyectos municipales de seguridad ciudadana, el intendente de Asunción, Oscar Rodríguez, justificó el lenguaje soez con el que se dirige a los ciudadanos que lo critican en redes sociales. Sobre el intercambio con un internauta en particular, indicó que ya tenían diferencias previas, por lo que no ve mal haberlo desafiado a un “mano a mano”. Indicó que por ser una persona pública no tiene por qué tolerar agravios y quedarse callado ante ellos. Afirmó en ese sentido que solo es una persona auténtica y que actúa de forma frontal y “sin caretas”.