Sentencia a Carlos Soler se aplaza para el viernes

Este viernes se dará a conocer el veredicto en el juicio que afrontan el ex diputado y ex gerente de Créditos del Indert, Carlos María Soler y el ex director regional de la institución en el Chaco, Enrique Gómez de la Fuente. Ambos son enjuiciados por supuesto cohecho pasivo agravado.