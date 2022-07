Senador considera que EE UU procesará a expresidente

Para el senador Jorge Querey, ex titular de la comisión Messer y actual titular de la comisión que investiga el lavado de dinero, lo expuesto por los EE.UU. solo viene a reforzar la posición que venían teniendo desde la oposición y a eliminar las excusas para no investigar al ex presidente Horacio Cartes.