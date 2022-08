Cardenal “no sabe” quién es el “significativamente corrupto”

El Arzobispo de Asunción, Adalberto Martínez, el primer Cardenal Paraguayo, evitó de todas formas opinar al respecto de la crisis política generada tras la designación como significativamente corrupto del ex presidente Horacio Cartes y el consiguiente inicio del proceso de juicio político en contra de la Fiscala General, Sandra Quiñónez, por protegerlo. En un intento por no opinar, Martínez dijo incluso desconocer a qué ex mandatario señaló la secretaría de Estado de los EEUU.