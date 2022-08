Velázquez no presentará renuncia al cargo

El presidente del Congreso, Óscar “Cachito” Salomón, dijo que muchos parlamentarios están preguntando si existe una investigación o acusación formal contra Velázquez. Por ese motivo, se convocó al canciller Julio César Arriola para que se presente ante el Senado y brinde explicaciones. “Él (Velázquez) tiene derecho a exigir información. Si a mí me acusan de algo, voy a querer saber de qué me acusan”, puntualizó, defendiendo así la postura del vicepresidente Hugo Velázquez de no renunciar.