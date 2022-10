Suspenden juicio de Díaz Verón y su esposa

Suspenden juicio del ex fiscal general Javier Díaz Verón y su esposa, el ex fiscal es acusado por presunto enriquecimiento ilícito, pidió la suspensión de su juicio oral, fijado para este miércoles en tribunales. “La acción de inconstitucionalidad fue una acción anterior contra el anterior Tribunal que en este momento ya es inocua”, abogado Mario Elizeche Baudo. La acusación contra Javier Díaz Verón es por un ingreso no justificado, y en el caso de su esposa, María Selva Morínigo, se habla del mismo monto por presunto lavado de dinero.