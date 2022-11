¿Quiénes sabían qué?

Las autoridades responsables del manejo de informaciones sensibles como la divulgada este lunes por la ex coordinadora de establecimientos penitenciarios de mujeres no tenían conocimiento de la misma porque, pese a que ella comunicó lo que sabía a su superior, el entonces ministro de justicia Edgar Olmedo, no lo hizo con la formalidad requerida. Este es en conclusión el motivo por el cual,. supuestamente, no escarbaron en la pista.