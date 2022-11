1200 casas quedaron sin ser censados en la ciudad de Pilar

Luego de una evaluación al término del censo se detectó que 1200 casas no fueron censadas en la zona urbana de esta ciudad. Lo que equivale a unas 4800 personas que no fueron registradas. El problema se originó por la falta de 120 voluntarios que no se presentaron para la jornada del censo. Según el coordinador departamental Antonio Roa, el problema será subsanado porque tienen tiempo durante dos semanas para cerrar el trabajo.