Colorados temen no poder endeudarse

Desde algunos sectores del Partido Colorado admitieron que existe cierto temor de no poder endeudarse para las elecciones generales de abril de este año por las sanciones económicas que pesan sobre Horacio Cartes, actual presidente de la ANR. No obstante, el diputado colorado Ángel Paniagua consideró que esto aún no representa un riesgo para el partido, pero en caso de que así sea, confía en que el designado como “significativamente corrupto” tome la decisión adecuada para no dañar a dicha nucleación política.