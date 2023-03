Video: Asunción sin denuncias de hurtos en buses

Los casos de descuidistas que cometen hurtos no son muy denunciados, pero no quiere decir que no ocurran. Esta modalidad delictiva sucede donde hay concurrencia o bien, su lugar predilecto son los buses. Como es el caso denunciado el fin de semana, cuando a una joven le fue hurtada su billetera con más de 2 millones de guaraníes. Ocurrió frente a la estatua de Las Residentas.