Video: Opama, sin técnico para analizar tarifa

La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) reconoce que no están teniendo un técnico que pueda analizar la tarifa técnica del billetaje electrónico. Mauricio Maluff, vocero, explicó que necesitan a personas que se dediquen a hacer esa revisión, pero no tienen cómo pagarles porque el grupo no genera recursos.