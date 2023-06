Video: Negociaciones para la mesa directiva

El senador Silvio ‘Beto’ Ovelar se refirió a la situación de sus cuentas bancarias y aseguró que “no hay ningún impedimento”, sobre asumir la Presidencia del Congreso. “Yo he cumplido íntegramente con mis compromisos. Me adecué, me adapté a lo que dice la ley y creo que ya estoy habilitado”, explicó.