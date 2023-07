Video: ¿Justo Zacarías a la Itaipú?

El ahora exdiputado colorado Justo Zacarías Irún señaló que hasta el momento el presidente electo Santiago Peña no le habló sobre la posibilidad de asumir la dirección paraguaya de la Itaipú Binacional y aseguró que el mandatario deberá tomar la decisión cuando lo considere necesario. No obstante, manifestó su intención de llegar a tan alto cargo que, a partir del 13 de agosto de este año, deberá renegociar el Anexo C de Itaipú Binacional.