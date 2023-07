Video: Covax plantea contrapropuesta

Las negociaciones para recuperar US$ 5.670.990 que el mecanismo Covax debe reembolsar a Paraguay por vacunas anticovid que no envió en pandemia, no avanzan. “Nosotros ya agotamos todas las instancias con COVAX porque las vacunas no llegaron cuando nosotros necesitamos”, ministro Julio Borba.