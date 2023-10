Video: Santiago Peña ratificó que no subirán impuestos

Durante el acto de Apertura del Apertura de CAVIALPA, el Presidente Santiago Peña destacó que hoy hay sectores más fortalecidos como Capazo y Cavialpa que generan desarrollo y son los más interesados que exista una Política de Estado a largo plazo. El mandatario, dijo que desde el 30 de abril el objetivo era no parar el ritmo de trabajo del sector. Destacó igualmente, el desarrollo de los últimos años y que la industria de la construcción no paró durante la Pandemia. El Pdte de la República, Santiago Peña, hizo una breve referencia en torno a los restos encontrados en el norte y al consultarle si había alguna instrucción sobre la búsqueda de Óscar Denis; dijo que la instrucción es no parar hasta encontrarlo.