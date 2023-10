Video: víctima se defiende ante acusaciones de Ramón González Daher

El ex hombre fuerte del fútbol, que enfrenta varios procesos judiciales, señaló incluso que una de sus víctimas, refiriéndose al arquitecto Julio Mendoza Yampey, “es una persona que tiene más de cien denuncias laborales, bancarias, financieras”. “Este personaje ni siquiera al Estado no le ha pagado todavía. Él pagó los impuestos porque fue demandado por la administración tributaria. Cree que somos todos idiotas, es falso que él no puede saber si esos cheques eran parte de los requisados en el allanamiento”, expresó el Arq. Julio Mendoza Yampey.