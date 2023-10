Video: Aumento salarial de legisladores

“No se puede decir que los parlamentarios no reciben aumento hace 10 años. Hay gente que perdió su trabajo, su negocio, que nunca ganó siquiera el mínimo. No podes decir que gente que tiene un salario privilegiado está con problemas hace 10 años porque no se le mejora el salario. No se puede sostener eso”, senador Rafael Filizzola.