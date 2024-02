“Hay que restituir la institucionalidad”: Kattya González dice que oposición no fue derrotada

La ex senadora Kattya González expresó que la tarea que ahora tiene la Bancada Democrática es la de restituir la institucionalidad, más allá de que ella no pueda recuperar su banca. Según la ex legisladora, los comentarios de Silvio Ovelar sobre Juan Carlos Galaverna demuestran que su expulsión fue ordenada por poderes por fuera del Congreso.