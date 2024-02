Video: Oposición no tiene números para el quorum, afirma Silvio Ovelar

El presidente del Congreso, Silvio Ovelar, afirmó que siempre que haya quorum, como titular del Senado cumplirá en dar inicio a la sesión en la que los opositores buscan revertir la expulsión de Kattya González. No obstante, el parlamentario cartista aseguró que el bloque democrático no conseguirá los números ni siquiera para poder sesionar. Reiteró que la bancada de Honor Colorado no estará presente.