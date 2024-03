“Los jueces actúan como pasapapeles”, dicen: imputados buscarán impugnar el proceso penal

Los ex funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez consideran que la admisión de la imputación resuelta por la jueza Cynthia Lovera no corresponde y que la magistrada obró como un “pasapapeles”. Para frenar el proceso, el equipo de abogados de los ex funcionarios imputados plantean impugnar la causa.