Esto responde Orlando Penner a Patria Querida que le exige que renuncie y devuelva la banca

El senador Orlando Penner señaló que el Partido Patria Querida (PPQ) ya no es la misma que era durante su fundación. “Estamos más encerrados y no hay el roce con la gente en la calle”, señaló. En ese sentido, lamentó que no coincidía en varias posturas partidarias.