Video: las leyes violadas por Nenecho respecto a los bonos

Desde la Contraloría informaron que las documentaciones presentadas por la Municipalidad de Asunción no responderían todos los ítems solicitados en un principio. Si bien aún no se empieza a analizar el contenido de esos documentos, aparentemente Nenecho no presentó todo lo que fue solicitado por la Contraloría.